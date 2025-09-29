Conform datelor preliminare, doi soroceni și doi drochieni ar putea fi deputați în Parlamentul Republicii Moldova

Datele preliminare ale scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025 arată că, doi soroceni – Ion Babici (nr.55, Partidul Acțiune și Solidaritate) și Alla Pilipețcaia (nr.9, Blocul Patriotic) ar putea ocupa fotolii în viitorul legislativ. La fel, și două deputate din Drochia ar putea accede în legislativ – Marina Morozova (nr.36, Partidul Acțiune și Solidaritate) și Nina Cereteu (nr.3, Partidul Nostru).

Să mai menționăm și rezultatele obținute, în raionul Soroca, de către concurenții electorali, care au avut soroceni incluși în liste: CUB – 255 de voturi (Andrei Guțu, nr.33); PSDE – 296 de voturi (Sergiu Ursachi, nr.31 și Marcel Guțu, nr.52); Mișcarea Respect Moldova – 198 de voturi (Victor Său, nr.13, Tatiana Godunova, nr.33, Iulia Apostol, nr.62 și Nicolai Berzoi, nr.75); Blocul Alternativa – 1750 de voturi (Ana-Maria Păunescu, nr.56) și Ala Leșco, nr.57).