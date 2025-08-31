Ziua Limbii Române marcată la Soroca prin „Marea Dictare Națională” / GALERIE FOTO

Pe 31 august, când este sărbătorită Ziua Limbii Române, sorocenii au adus un omagiu graiului nostru printr-un eveniment inedit – „Marea Dictare Națională, ediția a III-a”. Pentru prima dată, această competiție a avut loc la Soroca, fiind găzduită de Liceul Teoretic „Constantin Stere”.

În total, 42 de participanți, elevi din clasele liceale, cadre didactice, dar și persoane din alte domenii au acceptat provocarea de a-și testa cunoștințele de ortografie și gramatică. Textul dictat a fost un fragment din „Cărțile copilăriei mele” de Vladimir Beșleagă.

Organizatorii au subliniat că limba română nu este doar un mijloc de comunicare, ci și un simbol al identității naționale și culturale, o legătură între generații și o punte între trecut și prezent.

1 de 10

„Ziua Limbii Române, sărbătorită pe 31 august, este un prilej de a ne reaminti cât de importantă este limba noastră ca simbol al identității naționale și culturale. Limba română nu este doar un mijloc de comunicare, ci și o legătură între generații, o punte între trecut și prezent. Prin ea gândim, simțim și ne exprimăm ca popor. Să o vorbim corect, cu respect și cu mândrie!” – Daniela Corcimari, Șef secție, Secția management al curriculumului și formare profesională continuă.

Astfel, Ziua Limbii Române la Soroca nu a fost doar o sărbătoare, ci și un prilej de reflecție asupra valorii limbii noastre, pe care trebuie să o păstrăm vie și curată.