Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 septembrie 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 1-7 septembrie 2025

Ești mult prea vulcanică în acțiuni și în vorbe. Sunt multe situații când un astfel de comportament este contraindicat, mai ales când este vorba de relații importante pentru tine. Dar cum tu nu crezi în reguli, nici măcar în cele care urmăresc respectul celui de lângă tine, ajungi mereu să iști conflicte inutile.

Horoscop săptămânal Taur: 1-7 septembrie 2025

Cuvintele pot deveni inamicul tău, mai ales în acele situații în care ți-ai dori ca punctul tău de vedere să fie validat de anumite persoane. Dar nevoia aceasta de validare este cea care trebuie să îți atragă atenția. Lucrurile capătă un nou sens pentru tine datorită reușitelor de care ai parte. Te simți revigorată din punct de vedere psihic.

Horoscop săptămânal Gemeni: 1-7 septembrie 2025

Venus pulsează destul de mult în casa sănătății și asta pentru că fizic nu te simți prea bine. Aceasta va fi prioritatea ta în perioada care urmează. Atunci când este nevoie să aduci schimbări radicale propriei vieți, este nevoie de determinare și consecvență. Nimic nu este ușor de atins. Trebuie să ai mereu în minte o mantră puternică ce să te ajute să treci de obstacolele minții.

Horoscop săptămânal Rac: 1-7 septembrie 2025

La începutul săptămânii au loc multe schimbări bruște de situație, iar energia negativă pe care o resimți îți adâncește starea de apatie. Lucrurile din jurul tău pare că au ritm amețitor. Te lași „înșelată” de aparențe. Universul tău interior și propriile emoții sunt duale și nu te mai poți încrede nici măcar în propria persoană.

Horoscop săptămânal Leu: 1-7 septembrie 2025

Dacă te simți nesigură cu privire la anumiți pași pe care trebuie să îi faci, trebuie doar să ai răbdare cu tine. În trecut ai făcut destul de multe compromisuri. Acum este momentul să fii mai categorică în raport cu alegerile pe care le faci. Ești conștientă că nu te poți simți responsabilă de deciziile celor din jur, dar asta nu îți anulează starea de disconfort pe care o resimți.

Horoscop săptămânal Fecioară: 1-7 septembrie 2025

Alinierea deosebită a planetelor îți face viața sentimentală mai interesantă. Această săptămână se află sub o aură specială pentru tine, mai ales din punct de vedere emoțional. Evenimentele care au loc la birou sunt ca o piatră de temelie pentru cariera ta. Indiferent de timpul de calitate pe care îl petreci alături de prieteni, simți că ai nevoie de timp cu tine.

Horoscop săptămânal Balanță: 1-7 septembrie 2025

Nu este ușor să te lași ghidată de cei din jur pentru că ești o fire independentă. Acțiunile tale vor fi interpretate greșit de cei care nu te cunosc. Este de preferat să nu mai fi atât de retrasă în plan social. Este nevoie să interacționezi cu persoane care pot aduce aporturi importante pentru evoluția ta profesională.

Horoscop săptămânal Scorpion: 1-7 septembrie 2025

Pentru zodia ta, nu există o perioadă mai bună a anului în care să îți îndrepți atenția către familie și propriile nevoi emoționale. Chiar dacă sunt destul de multe contexte care ne aduc dezamăgiri, nereușite, tristețe, nu trebuie să uităm că resursele se află în noi. Indiferent că suntem de acord sau nu cu acest adevăr, avem puterea să modificăm „șinele” propriului drum.

Horoscop săptămânal Săgetător: 1-7 septembrie 2025

Prezența Soarelui rămâne destul de activă în zodia ta pe parcursul întregii săptămâni. De multe ori, alegi doar să vorbești, iar acțiunile tale nu susțin nimic în acest sens. Chiar și atunci când cei de jur încearcă să vină spre tine, știi că nu vei accepta decât ceea ce îți aduce împlinire. Acum reușești foarte bine să îți recunoști emoțiile.

Horoscop săptămânal Capricorn: 1-7 septembrie 2025

Simți că ești destul de tensionată din punct de vedere psihic și vei încerca să cauți ajutor la cei dragi. Unele persoane vor veni înainte ta și te vor ajuta să te regăsești, iar altele îți vor face mult mai mult rău. Atunci când alegi să vorbești despre ceea ce simți, asumă-ți că emoțiile sunt doar ale tale și nimeni nu le va înțelege în adevăratul sens al cuvântului.

Horoscop săptămânal Vărsător: 1-7 septembrie 2025

„Recalibrarea” imediată în raport cu anumite sectoare ale vieții va aduce destul de mult echilibru emoțional. Această săptămână reprezintă un nou început pentru tine. Venirea toamnei este percepută mereu prin prisma acestei dorințe de a face lucrurile altfel. De multe ori, tot ceea ce îți propui se și îndeplinește.

Horoscop săptămânal Pești: 1-7 septembrie 2025

Atunci când visurile pe care le ai devin palpabile, nu este vorba doar despre noroc sau karmă. Aici este vorba de determinare și perseverență. Indiferent de reușitele pe care le ai, este important să crezi în tine. Săptămâna aceasta de început de toamnă te încarcă energetic din toate punctele de vedere.

