Veteranii din Soroca au sărbătorit Ziua Limbii Române prin dans și muzică / VIDEO

Elena Cornea
615

De Ziua Limbii Române, la 31 august, Consiliul Organizației Veteranilor din raionul Soroca a invitat comunitatea la o întâlnire de suflet în aer liber. Sub sloganul „Să ne unim împreună la Hora Limbii Române cu Consiliul Organizației Veteranilor din raionul Soroca”, evenimentul a adunat oameni de toate vârstele în Parcul „Mihai Eminescu”.

Atmosfera a fost una caldă și plină de bucurie, cu muzică pentru toate gusturile, dans și voie bună. Discoteca organizată în cadrul sărbătorii a avut și un element aparte – participanții au respectat un dress code simbolic: bluza națională, care a adus un plus de frumusețe și culoare serii.

Organizatorii au subliniat că limba română este „cartea de vizită a neamului” și că prin astfel de întâlniri, valorile spirituale și culturale sunt transmise mai departe, ca o moștenire vie.

Pe lângă hora tradițională, muzica a cuprins și ritmuri moderne, pentru ca fiecare participant să se regăsească pe ringul de dans. Tinerii și veteranii au format împreună un cerc al unității, unde generațiile s-au împletit în pași de dans și în cânt.

Evenimentul s-a încheiat târziu, cu promisiunea că și în anii următori, „Hora Limbii Române” va fi un prilej de a aduna comunitatea în jurul tradițiilor, limbii și valorilor naționale.


Elena Cornea
Elena Cornea

