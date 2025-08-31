Olanda alege să muncească mai puțin: Săptămâna de lucru de 4 zile devine realitate

Olanda se îndreaptă tot mai mult către o săptămână de lucru de patru zile. Mai precis, tot mai mulți angajați își organizează programul astfel încât să lucreze în doar patru zile, pentru un total de aproximativ 32 de ore pe săptămână — cea mai scurtă normă din Uniunea Europeană.

Economistul Bert Colijn de la banca ING afirmă că „săptămâna de lucru de patru zile a devenit foarte, foarte comună. Eu lucrez cinci zile și uneori sunt criticat pentru că lucrez cinci zile!”.

Acest trend își are rădăcinile în anii ’80, când tot mai multe femei au început să lucreze part-time, iar statul a încurajat acest model prin impozite și beneficii fiscale. Astfel, modelul „jumătate de normă” a devenit popular și printre bărbați, în special cei cu copii mici.

De ce funcționează foarte bine modelul olandez?

Productivitate ridicată – Deși timpul total de lucru este mai redus, Olanda rămâne una dintre cele mai bogate economii din UE, grație productivității per oră și unei rate ridicate de angajare (82% în 2024). Echilibru viață-muncă – Oamenii au mai mult timp pentru familie, odihnă și odată destindere, ceea ce contribuie la o calitate a vieții mai bună. Fericirea copiilor – Olandezii au un nivel ridicat al fericirii în rândul copiilor, dat fiind stilul de viață mai puțin stresant.

Dar provocări există

** Inechitate de gen** – Chiar dacă femeile muncesc mai mult part-time, doar 27% dintre managerii olandezi sunt femei, ceea ce atestă un decalaj de progres.

** Lipsa forței de muncă în anumite domenii**, precum educația, pune presiune pe orarul școlar și face greu pentru părinți să revină la un program mai clasic.

Săptămâna de lucru de patru zile în Olanda nu este doar o idee frumoasă — este o realitate cotidiană, susținută de productivitate puternică și satisfacție socială. În timp ce unii se tem de scăderea ritmului de muncă, experiența olandeză arată că echilibrul între muncă și viață personală poate merge mână în mână cu dezvoltarea economică.