Discuții la blugi cu fetele la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO

În ajunul Zilei Internaționale a Fetelor, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca a avut loc o întâlnire specială — „Discuții la blugi cu fetele!”, desfășurată într-un cadru deschis, sincer și prietenos.

Ziua Internațională a Fetelor este marcată anual la 11 octombrie, în baza Rezoluției 66/170 adoptate de Adunarea Generală a ONU în anul 2011. Această zi are scopul de a atrage atenția asupra drepturilor fetelor din întreaga lume, a promovării egalității de șanse și a combaterii tuturor formelor de violență și discriminare de gen.

Activitatea a fost organizată de Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie (ANPCV), cu participarea doamnei Viorica Țîmbalari, directoare generală, care a moderat dialogul cu elevele colegiului.

Timp de 45 de minute, fetele au discutat despre respect, demnitate, siguranță și încredere în sine — teme esențiale care le ajută să devină femei puternice, conștiente și independente.

„Fetele de astăzi sunt femeile puternice de mâine. Dacă le oferim educație, încredere și spațiu pentru dialog, vom construi o societate mai echitabilă și mai curajoasă.”

— Diana Tanas, șefa Secției în domeniul educației

La final, fiecare participantă a primit un planner dedicat fetelor, cu idei practice despre cum să-și planifice o viață trăită în siguranță și echilibru.

O inițiativă frumoasă, care ne reamintește că schimbarea începe prin dialog, educație și încredere reciprocă. Mulțumim echipei ANPCV pentru colaborare, implicare și pentru deschiderea de a ajunge în teritoriu, oferind fetelor noastre un exemplu de curaj, demnitate și solidaritate feminină.

Reporter: Cristina Badarev