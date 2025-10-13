„Eu îmi închei nu doar activitatea de prim-ministru, ci și cariera publică” – declarația lui Dorin Recean

  În cadrul unei conferințe de presă comune cu spicherul igor grosu, premierul Dorin Recean a anunțat că pleacă de la cârma Guvernului Republicii Moldova„Împreună cu președintele Maia Sandu, cu deputații și membrii PAS, dar și cu toată societatea, ne-am făcut datoria. Am reușit să aducem Republica Moldova mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană. Le mulțumesc colegilor din PAS pentru încrederea acordată și pentru mandatul de a conduce Guvernul într-o perioadă complicată”, a declarat Dorin Recean.

„Mandatul meu se încheie aici. Este momentul ca alți oameni să ducă mai departe această misiune. Eu îmi închei nu doar activitatea de prim-ministru, ci și cariera publică”, a mai spus Recean.


