„Războiul s-a încheiat”. Liderul american pleacă spre Israel şi Egipt pentru summitul păcii

Preşedintele american Donald Trump le-a spus jurnaliştilor că „războiul s-a încheiat” în Gaza, înainte de a urca, duminică, la bordul Air Force One care îl va duce în Israel şi apoi în Egipt, la summitul pentru pace, relatează BBC.

CNN prezintă lista oficialilor care îl însoţesc pe Donald Trump: Secretarul Apărării Pete Hegseth, Directorul CIA John Ratcliffe, Şeful Statului Major Interarme, Dan Caine, Şeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles, Stephen Miller – consilier, Dan Scavino – proaspăt numit adjunct al şefului de cabinet al Casei Albe, Steven Cheung – director de comunicare la Casa Albă, Secretarul de presă al Casei Albe Karoline Leavitt, Will Scharf – secretarul pentru personal de la Casa Albă, Ambasadoarea Monica Crowley.

Preşedintele Donald Trump va lua cuvântul la parlamentul israelian şi se va întâlni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, precum şi cu familiile ostaticilor.

Liderii din peste 20 de ţări i se vor alătura apoi lui Trump în Egipt pentru un summit la care se va discuta despre viitorul Gazei.

