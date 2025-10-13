„Orașul meu iubit”, o lecție de dragoste pentru locul natal

Recent, în Instituţia de Educaţie Timpurie nr.7 „Licurici” din oraşul Florești, a avut loc o activitate extracurriculară cu genericul „Orașul meu iubit – Florești”, organizată de grupa nr.12 „Albăstrelele”, sub îndrumarea doamnei educatoare Scutaru Ludmila și a conducătoarei muzicale Panfil Ina.

Inspirată din cuvintele marelui patriot Nicolae Bălcescu –„Nu e om a cărui inimă să nu bată pentru cerul dulce și senin al țării lui, pentru locul unde mai întâi a iubit și-a fost iubit” – activitatea a fost un adevărat imn de recunoștință și dragoste față de orașul natal.

În acest miez de toamnă, când pământul este bogat în roade, iar orașul Florești se pregătește de sărbătoarea Hramului localității – 14 octombrie, micii floreșteni au venit cu emoții și bucurie să-și arate dragostea pentru meleagurile natale. Sala muzicală a grădiniței – recent renovată cu susţinerea Primăriei – a răsunat de cântece, poezii și dansuri dedicate orașului.

Copiii din grupa „Albăstrelele” au demonstrat nu doar talent și entuziasm, ci și o înțelegere sinceră a valorilor care îi leagă de locul în care cresc. Fiecare moment artistic a fost o expresie a mândriei de a fi parte din comunitatea floreșteană.

Educatoarea Ludmila Scutaru, a subliniat importanța formării sentimentului de apartenență încă de la vârsta preșcolară: „Copiii trebuie, de mici, să-și cunoască neamul, țara și orașul natal. Ei absorb tot ceea ce văd și aud, de aceea e esențial să le cultivăm dragostea pentru valorile naționale prin exemple vii și activități educative.”

Prin această activitate, cadrele didactice și-au propus să aducă în sufletele copiilor o mică părticică din ceea ce înseamnă dragostea pentru orașul Florești – un sentiment care se cultivă cu grijă, în familie și la grădiniță.

La eveniment au fost prezenți dl Iurie Gangan, primarul orașului Florești, dl Ion Munteanu, viceprimar, dna Ludmila Poleanschi, directoarea instituției, dna Larisa Cenușă, metodistă, cadrele didactice și părinți.

Toți cei prezenți au apreciat efortul copiilor și al cadrelor didactice, exprimându-și recunoștința pentru activitățile care promovează identitatea locală și valorile comunității.

Instituţia de Educaţie Timpurie nr.7 „Licurici” continuă să fie un spațiu al educației integrale, unde valorile naționale sunt trăite, înțelese și transmise cu drag copiilor. Prin asemenea activități, grădinița reușește să unească tradiția, educația și iubirea de loc natal într-un tot armonios, care luminează pașii celor mici spre viitor.

Ina RÎBALCHIN