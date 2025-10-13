Trei polițiste și-au donat cosițele — pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul

Un gest născut din inimă și din dorința ca altcineva să se poată privi din nou în oglindă fără teamă. Trei ofițere de presă ale Poliției și-au donat cosițele— pentru a fi confecționate peruci femeilor care luptă cu cancerul.
…Pentru Femeia care și-a pierdut părul, dar nu și curajul. Pentru cea care plânge în tăcere, dar zâmbește copiilor săi. Sperăm că exemplul lor va inspira și alte femei să dăruiască, la rândul lor, o parte din frumusețea și bunătatea pe care o poartă. (Poliția Republicii Moldova)