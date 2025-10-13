Proceduri simplificate la traversarea postului Costești-Stânca. Serviciul Vamal și IGPF vor aplica, în regim pilot, modelul european de control unic la frontieră

Republica Moldova aplică, în premieră, modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională. Serviciul Vamal și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) au lansat astăzi proiectul-pilot privind delegarea competențelor în punctul de trecere a frontierei de stat Costești–Stânca, care reprezintă o inițiativă strategică pentru modernizarea managementului frontierei naționale, informează moldpres.md

Implementarea proiectului, planificată pe o perioadă de 12 luni, are drept scop optimizarea timpilor de traversare, simplificarea procedurilor și creșterea eficienței operaționale, în beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și al statului.

Lansarea oficială a avut loc în punctul de trecere a frontierei de stat Costești–Stânca, fiind marcată prin semnarea Ordinului comun privind aprobarea Instrucțiunilor interinstituționale, act care stabilește un cadru clar de responsabilități și o delimitare transparentă a atribuțiilor între cele două autorități.

„Acest proiect reprezintă un exemplu clar de cooperare instituțională eficientă și de modernizare prin acțiune. Delegarea competențelor la punctul de trecere Costești–Stânca reflectă încrederea reciprocă între autorități, dar și capacitatea noastră de a implementa modele europene de management al frontierei. Este o etapă importantă în consolidarea profesionalismului, optimizarea proceselor și oferirea unor servicii publice moderne și predictibile”, a declarat directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub.

De asemenea, evenimentul a inclus predarea și primirea echipamentelor necesare pentru control, de la IGPF către Serviciul Vamal, precum și demonstrarea practică a noilor proceduri, inclusiv autentificarea utilizatorului desemnat din cadrul Serviciului Vamal în Sistemul Informațional Integrat al Poliției de Frontieră (SIIPF) și înregistrarea mijloacelor de transport și a conducătorilor auto în sistem.

În prealabil, funcționarii vamali au fost instruiți cu privire la aplicarea noilor proceduri și la exercitarea competențelor preluate de la Poliția de Frontieră, pentru a asigura o implementare uniformă și eficientă a procesului.

Rezultatele proiectului vor fi evaluate după primele șase luni de aplicare, iar experiența acumulată va servi drept fundament pentru extinderea modelului în alte puncte de trecere a frontierei.