Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost Condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție

Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost condamnat la 5 luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție dispuse în contextul unui caz de violență în familie.

La data de 1 iulie 2025, instanța a emis o ordonanță de protecție în favoarea victimelor, prin care inculpatul a fost recunoscut drept agresor familial. Acestuia i-au fost impuse mai multe restricții, inclusiv interdicția de a se apropia la o distanță mai mică de 50 de metri de victime (soția și fiul său) și de a lua contact cu acestea – direct, telefonic sau prin corespondență – pe o perioadă de 3 luni.

Cu toate acestea, potrivit învinuirii, la data de 9 și 30 iulie 2025, bărbatul a încălcat în mod intenționat măsurile de protecție. Acesta a pătruns în gospodăria unde se aflau victimele, situată în raionul Fălești, inițiind conflicte verbale și ignorând decizia instanței.

Faptele au avut loc într-un context de tensiuni în familie, însoțite de consum de alcool și violență verbală din partea inculpatului. Deși nu a folosit violență fizică, el a încălcat repetat măsurile de protecție și a manifestat un comportament agresiv, ceea ce arată că există riscul să comită fapte similare și pe viitor.

În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut vina și a exprimat regret pentru faptele comise.

Menționăm că bărbatul nu se află la prima abatere de la lege, având antecedente pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.