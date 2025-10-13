Școlarii de la Liceul „Ion Creangă” din Soroca și-au ales noua conducere a consiliului elevilor / VIDEO

La 10 octombrie 2025, la Liceul Teoretic „Ion Creangă” a avut loc un eveniment important – alegerile pentru președintele consiliului elevilor. Elevii din toate clasele au participat cu entuziasm, exprimându-și votul pentru candidatul preferat.

Atmosfera a fost plină de emoții, dar și de spirit democratic, fiecare elev simțindu-se implicat în luarea unei decizii importante. După încheierea procesului de votare, comisia a numărat voturile, iar rezultatul a fost primit cu aplauze și bucurie: Președintă a fost aleasă Patricia Bujor, iar în funcția de vicepreședinte Sabrina Sterenco și Maria Șevciuc. Alegerile au demonstrat dorința elevilor de a se implica activ în viața școlii și de a contribui la un mediu mai prietenos și mai organizat.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Evelina Morneală


