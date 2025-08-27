Ziua Independenței sărbătorită la Soroca prin flori, muzică și tradiții / GALERIE FOTO

Astăzi, Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței, iar la Soroca sărbătoarea a început într-un mod solemn și plin de emoție.

Dimineața, autorități, profesori, elevi, militari, dar și locuitori ai orașului au depus flori la Monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul municipiului. De acolo, coloana a mers spre Memorialul Eroilor căzuți în Războiul pentru Independența și Integritatea Republicii Moldova, pentru a aduce un omagiu celor care și-au dat viața pentru pace și pentru țară.

După depunerea de flori, la Palatul de Cultură s-a deschis Expoziția Meșterilor Populari, unde vizitatorii au putut admira obiecte autentice, lucrate cu măiestrie de artizani din raion și din întreaga regiune. De la ii tradiționale și broderii fine, până la obiecte din lemn, ceramică și podoabe realizate manual.

1 de 43

Totodată la Palatul de Cultură, Orchestra Consiliului Raional Soroca – Band Orchestra, a dat startul concertului „O țară, un cântec, o inimă”, care a adunat soroceni de toate vârstele.

Începând cu ora 18:00, sorocenii sunt așteptați în Piața Libertății la concertul „Un cântec pentru țara mea” susținut de: