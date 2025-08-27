Peste 1 700 de persoane și-au confirmat prezența la Marea Dictare Națională

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că astăzi este ultima zi de înscrieri la Marea Dictare Națională. Până în prezent, peste 1 700 de persoane și-au confirmat prezența, informează moldpres.md

Potrivit MEC, persoanele cu cele mai bune rezultate la dictare vor fi premiate în cadrul unei ceremonii oficiale.

„Este vorba de: seturi de cărți de la editura „Cartier”, vouchere de la librăria „Librarius”, „Biletul de Aur” (invitație dublă) la Teatrul „Luceafărul”, căști fără fir și abonamente de trei luni la sport, la Arena Chișinău”, a anunțat MEC.

La eveniment sunt așteptați toți cei care doresc să-și testeze nivelul de cunoaștere a limbii române. Participarea va fi posibilă doar în baza înregistrării prealabile. Înscrierea se face prin completarea unui formular pe pagina MEC.

Textul dictării va fi dezvăluit în dimineața concursului. Toți participanții vor beneficia de foi, pixuri, apă și chipiuri.

Evenimentul este organizat de MEC pentru al treilea an consecutiv, sub egida Președinției Republicii Moldova și are drept scop sărbătorirea limbii române și promovarea vorbirii și scrierii corecte în rândul tuturor cetățenilor.