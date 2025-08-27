Meșterii populari din Soroca au celebrat Independența prin artă și tradiție

De către
Elena Cornea
-
0
659

De Ziua Independenței Republicii Moldova, meșterii populari din raionul Soroca și-au adus contribuția la patrimoniul cultural al țării, prezentând lucrările lor la o expoziție dedicată acestei zile. 

„Tot ce fac pornește din suflet și din respect pentru țară. Decupajul artistic nu este doar meșteșug, ci o formă de recunoștință pentru trecut și un dar pentru viitor. Iubiți țara, pământul și prețuiți ceea ce a fost căpătat cu durere și suferință. Tradițiile sunt comoara noastră, iar prin decupajele mele încerc să le dau viață și să le transmit mai departe”, ne-a mărturisit meșterul popular Maria Veselnaia.

Pentru Vera Damaschin, meșter popular, ziua Independenței are un sens de pace și unitate: „Independența înseamnă pace și liniște pentru popor. De aceea, de această zi importantă, am adus cu mine prosoapele tradiționale – ele spun povestea neamului nostru. Îmi doresc ca în fiecare an să fim mai uniți, mai pașnici și să cinstim tradiția.”

Simion Lungu, meșter popular, vede libertatea ca esență a independenței: „Independența este libertatea de a spune ce gândești și de a trăi în pace. Îmi doresc liniște nu doar pentru țara noastră, ci pentru întreaga lume, ca fiecare om să se simtă liber și acasă oriunde s-ar afla.”

Galina Negoiță, meșter popular, consideră că această zi este o reflecție asupra valorilor și rădăcinilor personale: „Pentru mine, Independența înseamnă puterea de a alege un viitor mai bun aici, acasă. Este ziua în care îmi amintesc de bunicii mei, de limba pe care o vorbesc și de valorile care mă definesc ca om și ca parte din acest neam.”

Meșterii populari au reușit să aducă în prim-plan frumusețea tradițiilor moldovenești și să arate că fiecare obiect de artizanat este, de fapt, o declarație de iubire pentru țară.


Articolul precedentDacă salariul mediu lunar brut al angajaților este egal sau mai mare de 9 000 lei angajatorii vor beneficia de facilități fiscale
Articolul următorPeste 1 700 de persoane și-au confirmat prezența la Marea Dictare Națională
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.