Meșterii populari din Soroca au celebrat Independența prin artă și tradiție

De Ziua Independenței Republicii Moldova, meșterii populari din raionul Soroca și-au adus contribuția la patrimoniul cultural al țării, prezentând lucrările lor la o expoziție dedicată acestei zile.

„Tot ce fac pornește din suflet și din respect pentru țară. Decupajul artistic nu este doar meșteșug, ci o formă de recunoștință pentru trecut și un dar pentru viitor. Iubiți țara, pământul și prețuiți ceea ce a fost căpătat cu durere și suferință. Tradițiile sunt comoara noastră, iar prin decupajele mele încerc să le dau viață și să le transmit mai departe”, ne-a mărturisit meșterul popular Maria Veselnaia.

Pentru Vera Damaschin, meșter popular, ziua Independenței are un sens de pace și unitate: „Independența înseamnă pace și liniște pentru popor. De aceea, de această zi importantă, am adus cu mine prosoapele tradiționale – ele spun povestea neamului nostru. Îmi doresc ca în fiecare an să fim mai uniți, mai pașnici și să cinstim tradiția.”

Simion Lungu, meșter popular, vede libertatea ca esență a independenței: „Independența este libertatea de a spune ce gândești și de a trăi în pace. Îmi doresc liniște nu doar pentru țara noastră, ci pentru întreaga lume, ca fiecare om să se simtă liber și acasă oriunde s-ar afla.”

Galina Negoiță, meșter popular, consideră că această zi este o reflecție asupra valorilor și rădăcinilor personale: „Pentru mine, Independența înseamnă puterea de a alege un viitor mai bun aici, acasă. Este ziua în care îmi amintesc de bunicii mei, de limba pe care o vorbesc și de valorile care mă definesc ca om și ca parte din acest neam.”

Meșterii populari au reușit să aducă în prim-plan frumusețea tradițiilor moldovenești și să arate că fiecare obiect de artizanat este, de fapt, o declarație de iubire pentru țară.