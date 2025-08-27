Dacă salariul mediu lunar brut al angajaților este egal sau mai mare de 9 000 lei angajatorii vor beneficia de facilități fiscale

De către
OdN
-
0
45

Guvernul a aprobat un proiect, conform căruia angajatorii din agricultură vor putea deduce cheltuielile pentru hrana organizată a salariaților, inclusiv tichetele de masă, în cazul în care salariul mediu lunar brut al acestora este egal sau mai mare de 9 000 lei. Măsura are ca scop acoperirea costurilor zilnice cu hrana și adaptarea normelor fiscale la realitățile economice actuale.

La fel, proiectul introduce proceduri clare prin care angajatorii pot deduce cheltuielile suportate pentru tichetele de vacanță și cheltuielile achitate de salariați în pensiunile rurale și în structurile de primire turistică din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Finanțelor, deducerea se va efectua cu respectarea regulilor privind documentele justificative și modul de aplicare în cazul depășirii plafonului stabilit.

Noile prevederi referitoare la tichetele de vacanță și turismul rural vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2026.


Articolul precedentNoul procuror general va fi Alexandru Machidon // Cariera, avere și activitatea profesională
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.