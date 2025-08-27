Dacă salariul mediu lunar brut al angajaților este egal sau mai mare de 9 000 lei angajatorii vor beneficia de facilități fiscale

Guvernul a aprobat un proiect, conform căruia angajatorii din agricultură vor putea deduce cheltuielile pentru hrana organizată a salariaților, inclusiv tichetele de masă, în cazul în care salariul mediu lunar brut al acestora este egal sau mai mare de 9 000 lei. Măsura are ca scop acoperirea costurilor zilnice cu hrana și adaptarea normelor fiscale la realitățile economice actuale.

La fel, proiectul introduce proceduri clare prin care angajatorii pot deduce cheltuielile suportate pentru tichetele de vacanță și cheltuielile achitate de salariați în pensiunile rurale și în structurile de primire turistică din Republica Moldova. Potrivit Ministerului Finanțelor, deducerea se va efectua cu respectarea regulilor privind documentele justificative și modul de aplicare în cazul depășirii plafonului stabilit.

Noile prevederi referitoare la tichetele de vacanță și turismul rural vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2026.