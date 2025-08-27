Noul procuror general va fi Alexandru Machidon // Cariera, avere și activitatea profesională

Alexandru Machedon, fost adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a asigurat timp de cinci luni interimatul la conducerea Procuraturii Generale va fi procurore general al Republicii Moldova. Candidatura lui a fost selectată de Consiliul Superior al Procurorilor pe bază de concurs și urmează a fi propusă pentru a fi aprobată de Președinta Maia Sandu. Însă ca să acceadă în funcție, noul procuror selectat trebuie să treacă vettingul, adică să fie evaluat de Comisia de Evaluare a Procurorilor și Judecătorilor.

Machidon a câștigat concursul pentru suplinirea funcției de procuror general după ce a acumulat cel mai mare punctaj la proba de interviu – 8,86. Contracandidatul său, Victor Furtuna, a acumulat 8,23 de puncte. Pentru ca șefa statului să semneze decretul de numire, Machidon trebuie să promoveze evaluarea integrității. Procurorul era în proces de evaluare întrucât a deținut anterior funcția de procuror anticorupție.

Funcția de procuror general s-a eliberat, după ce fostul șef, Ion Munteanu, a depus jurământul în calitate de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Cariera și activitatea profesională

Anticoruptie.md a scirs anterior despre biografia și cariera lui Alexandru Machidon. El și-a început cariera în cadrul sistemului procuraturii în august 2007, în calitate de specialist coordonator la Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău, apoi, în acelaș an a fost transferat la Procuratura raionului Criuleni, acolo unde a lucrat 15 ani. La Criuleni, Machidon a fost în primul an procuror-interimar, iar în următorii doi ani și jumătate – procuror.

Biografia în funcții de conducere a procurorului Alexandru Machidon începe pe 05 iulie 2011, atunci când Consiliul Superior al Procurorilor a propus procurorului general numirea procurorului în Procuratura r-lui Criuleni în funcția de adjunct-interimar al procurorului r-lui Criuleni.

Peste un an, și anume pe 13 februarie 2012, Prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova, a fost numit în funcția de procuror, adjunct al procurorului raionului Criuleni.

Conform Hotărârii nr. 12-117/17 din 10 august 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus Procurorului General numirea domnului Alexandru Machidon în funcția de adjunct al procurorului-șef al procuraturii raionului Criuleni, pentru un mandat de 5 ani.

Începând din 2 ianuarie 2020, la scurt timp după venirea la conducerea Procuraturii Generale a lui Alexandr Stoianoglo, Machidon a fost delegat de la Criuleni la Procuratura Anticorupție (PA), unde a activat 1 an și 10 luni.

Prin Hotărârea nr. 1-102/2023 din 2 mai 2023, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat interimatul funcției de procuror-șef al Procuraturii raionului Orhei, dispus prin ordinul Procurorului General interimar.

Prin Hotărârea nr. 1-160/2024 din 12 iunie 2024, Consiliul Superior al Procurorilor i-a aprobat candidatura pentru interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Pentru merite profesionale, în august 2018 a fost decorat cu medalia „Pentru serviciu impecabil”, clasa III, iar în ianuarie 2017 – cu insigna de piept „Eminent al Procuraturii”.

Sancțiuni disciplinare

În hotărârea de a-l promova pe Machidon la interimatul PG, CSP scria că procuroriul nu are sancțiuni disciplinare: „Analizând parcursul profesional al candidatului nominalizat, respectarea cadrului normativ instituțional, precum și personalitatea și profilul său disciplinar, Consiliul Superior al Procurorilor reține următoarele informații relevante cu caracter general: Domnul Alexandru Machidon activează în cadrul organelor Procuraturii din anul 2009, deținând o experiență profesională de peste 16 ani, dintre care aproximativ 13 ani în funcții de conducere. Pe parcursul activității sale, nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare. Pentru merite profesionale, a fost decorat cu Medalia „Pentru serviciu impecabil”, clasa III, precum și cu Insigna de piept „Eminent al Procuraturii”. Din analiza cumulativă a informațiilor prezentate, raportate la normele legale incidente, Consiliul Superior al Procurorilor reține că candidatura domnului Alexandru Machidon la funcția de Procuror General interimar, propusă în ședința din 28 mai 2025 și care face obiectul prezentei hotărâri, întrunește condițiile de compatibilitate și criteriile prevăzute pentru exercitarea unei funcții de conducere, circumstanță ce permite accederea acestuia în funcția de Procuror General interimar.

Totuși, ziariștii de la ZDG au depistat că Alexandru Machidor ar fi fost vizat de tocmai douăp sancțiuni disciplinare, ambele în anul 2010. ”În primul caz, a fost intentată o procedură disciplinară în care se atesta „comiterea unor abateri disciplinare”. Acesta a fost sancționat cu avertisment în martie 2010, sancțiune menținută ulterior de către Consiliul Superior al Procuraturii. Sancțiunea a rezultat dintr-un dosar penal privind răpirea unei mașini, în care conducerea urmăririi penale a fost gestionată de către Machidon. Potrivit dosarului disciplinar, procurorul Alexandru Machidon a tergiversat urmărirea penală”, scrie ZDG. Colegiul disciplinar a concluzionat că procurorul Machidon şi-a îndeplinit neconştiincios obligaţiile de serviciu, dând dovadă de „formalism şi subiectivitate” în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară „avertismentul”.

Cea de-a doua procedură disciplinară a fost inițiată la sfârșitul anului 2010 pentru presupusele încălcări admise în procesul investigării unei cauze penale de trafic de persoane, pentru exploatare prin muncă în Cipru. În februarie 2011, Colegiul disciplinar a dispus încheierea procedurii disciplinare în privința procurorului Machidon „din lipsa oportunității aplicării sancțiunii disciplinare”. Persoana care a sesizat Colegiul disciplinar a contestat hotărârea de încetare a procedurii, dar CSP a respins solicitarea de aplicare a sancțiunii, potrivit aceleași surse.

SURSA: anticoruptie.md