Fanfara Palatului de Cultură Soroca a deschis sărbătoarea Independenței / VIDEO

Ziua Independenței Republicii Moldova a fost inaugurată la Soroca printr-un moment muzical deosebit, oferit de Fanfara Palatului de Cultură Soroca, condusă de dirijorul și conducătorul artistic Sergiu Vrabii.

În Piața Libertății, acordurile lor au răsunat solemn, adunând oamenii în jurul muzicii care vorbește fără cuvinte, dar transmite emoții puternice. Fanfara, simbol al tradiției culturale sorocene, a reușit să creeze o atmosferă festivă și patriotică.

Ritmurile bine cunoscute au trezit în sufletele celor prezenți mândria pentru tricolor și respectul față de istoria noastră. Publicul a răsplătit prestația cu aplauze îndelungate, semn că muzica fanfarei rămâne un limbaj universal al unității.

Pentru dirijorul Sergiu Vrabii și colectivul său, fiecare apariție în fața publicului este o responsabilitate, dar și o bucurie – aceea de a aduce oamenilor mai aproape spiritul sărbătorii prin sunetul instrumentelor de suflat.

Reporter MoJo: Ecaterina Muntean