EFA începe meciurile din Cupa Moldovei Orange cu echipa FC Țarigrad

Pe 3 septembrie începe o nouă ediție a competiției care adună fotbalul din întreaga Republica Moldova, iar prima rundă preliminară propune șapte dueluri între echipele din Liga 2, toate cu începere de la ora 16:30:
CF Maiak – FC Congaz
EFA Visoca – FC Țarigrad
Vulturii Cutezători – CF Olimpia
FC Steaua Nordului – FC Speranța Drochia
CF Locomotiva – CS Real Succes
FC Chișinău – FC Grănicerul
CF Edineț – FC Național Ialoveni
Cluburile din Liga 7777 vor intra în competiție în octombrie, odată cu optimile de finală.
SURSA: Federația Moldovenească de Fotbal