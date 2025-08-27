EFA începe meciurile din Cupa Moldovei Orange cu echipa FC Țarigrad

De către
OdN
-
0
16
 Pe 3 septembrie începe o nouă ediție a competiției care adună fotbalul din întreaga Republica Moldova, iar prima rundă preliminară propune șapte dueluri între echipele din Liga 2, toate cu începere de la ora 16:30:
CF Maiak – FC Congaz
EFA Visoca – FC Țarigrad
Vulturii Cutezători – CF Olimpia
FC Steaua Nordului – FC Speranța Drochia
CF Locomotiva – CS Real Succes
FC Chișinău – FC Grănicerul
CF Edineț – FC Național Ialoveni
Cluburile din Liga 7777 vor intra în competiție în octombrie, odată cu optimile de finală.
SURSA: Federația Moldovenească de Fotbal

Articolul precedentFanfara Palatului de Cultură Soroca a deschis sărbătoarea Independenței / VIDEO
Articolul următor„O țară, un cântec, o inimă” – Concertul care a unit Soroca de Ziua Independenței / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.