„O țară, un cântec, o inimă” – Concertul care a unit Soroca de Ziua Independenței / VIDEO

De către
Elena Cornea
-
0
57

Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată cu solemnitate și bucurie în incinta Palatului de Cultură Soroca, unde autorități, invitați și locuitori ai orașului s-au reunit pentru a aduce un omagiu celor 34 de ani de libertate.

Evenimentul s-a desfășurat sub genericul concertului festiv „O țară, un cântec, o inimă”, care a încununat întreaga sărbătoare cu muzică și emoție. Programul a inclus mesaje de felicitare din partea autorităților locale și a oaspeților, fiecare subliniind importanța unității și a implicării fiecărui cetățean în construcția viitorului Republicii Moldova.
Un moment aparte a fost oferirea diplomelor de merit, dintre care cel mai înalt a fost titlul de Cetățean de Onoare al Raionului Soroca, conferit doamnei Maria Derejovschi, gest ce a stârnit aplauze și emoții în rândul celor prezenți.
Festivitatea s-a încheiat cu un concert de excepție susținut de Band Orchestra a Consiliului Raional Soroca, sub bagheta dirijorului și directorului artistic Ion Vorotneac. Melodiile interpretate au unit publicul prin ritmuri vibrante și au transformat sala într-o adevărată scenă a patriotismului și a bucuriei colective.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Ecaterina Muntean


Articolul precedentEFA începe meciurile din Cupa Moldovei Orange cu echipa FC Țarigrad
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.