„O țară, un cântec, o inimă” – Concertul care a unit Soroca de Ziua Independenței / VIDEO

Ziua Independenței Republicii Moldova a fost marcată cu solemnitate și bucurie în incinta Palatului de Cultură Soroca, unde autorități, invitați și locuitori ai orașului s-au reunit pentru a aduce un omagiu celor 34 de ani de libertate.

Evenimentul s-a desfășurat sub genericul concertului festiv „O țară, un cântec, o inimă”, care a încununat întreaga sărbătoare cu muzică și emoție. Programul a inclus mesaje de felicitare din partea autorităților locale și a oaspeților, fiecare subliniind importanța unității și a implicării fiecărui cetățean în construcția viitorului Republicii Moldova.

Un moment aparte a fost oferirea diplomelor de merit, dintre care cel mai înalt a fost titlul de Cetățean de Onoare al Raionului Soroca, conferit doamnei Maria Derejovschi, gest ce a stârnit aplauze și emoții în rândul celor prezenți.

Festivitatea s-a încheiat cu un concert de excepție susținut de Band Orchestra a Consiliului Raional Soroca, sub bagheta dirijorului și directorului artistic Ion Vorotneac. Melodiile interpretate au unit publicul prin ritmuri vibrante și au transformat sala într-o adevărată scenă a patriotismului și a bucuriei colective.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter MoJo: Ecaterina Muntean