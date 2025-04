Carolina Zagorodniuc: Soroceanca născută de Ziua Tricolorului / VIDEO

În fiecare an, pe 27 aprilie, Republica Moldova sărbătorește Ziua Drapelului de Stat. Această zi importantă a fost stabilită de Parlamentul de la Chișinău pe 23 aprilie 2010, pentru a cinsti unul dintre cele mai mari simboluri ale țării – Tricolorul.

Pentru Carolina Zagorodniuc, o tânără originară din Soroca, ziua de 27 aprilie are o semnificație și mai specială. Ea s-a născut chiar pe 27 aprilie 1990, exact în ziua în care Tricolorul a fost desemnat oficial Drapel de Stat al Republicii Moldova.

„În fiecare an, pe 27 aprilie, simt că ziua mea de naștere are o greutate aparte. Nu e doar despre tort sau urări, e despre identitate, despre legătura tainică dintre mine și țara mea. M-am născut într-o zi în care o națiune și-a ales drapelul, iar eu, fără să știu, am primit la naștere o parte din acest simbol” – a spus Carolina.

Drapelul de Stat este mai mult decât un simplu steag: el simbolizează trecutul, prezentul și viitorul poporului nostru. Tricolorul reflectă principiile democratice, tradițiile istorice, prietenia și solidaritatea cetățenilor Republicii Moldova. De aceea, el este arborat pe clădirile instituțiilor de stat și este prezent la toate ceremoniile și sărbătorile oficiale.

Utilizarea Drapelului de Stat cu încălcarea prevederilor prezentei legi, precum şi profanarea Drapelului de Stat prin murdărire, pătare, inscripţionare, desenare, aplicare a unor obiecte, ardere, călcare în picioare, utilizare în calitate de faţă de masă, husă de scaun, draperie etc. atrag răspunderea contravenţională sau penală stabilită de legislaţie.