VOX: Ce sărbători și-ar dori elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” să existe? / VIDEO

Astăzi este Ziua Internațională a Creării Propriei Sărbători. Este o zi care promovează ideea că fiecare persoană poate crea și marca momente importante din viața sa într-un mod personal. Fiecare are experiențe și valori care merită celebrate.

Cu această ocazie, am întrebat elevii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca ce sărbători și-ar dori să existe. Răspunsurile au fost diverse și au arătat ce este important pentru tineri.

Unii elevi au vorbit despre nevoia de echilibru. Un tânăr a propus o zi dedicată sănătății mentale. În acea zi nu ar exista școală sau muncă, iar oamenii ar avea timp pentru relaxare și discuții. El spune că stresul este o problemă reală și o astfel de zi ar ajuta mult.

Alți elevi au venit cu idei legate de cultură. Unul dintre ei a propus „Pașaportul Cultural”, o zi în care fiecare cartier ar reprezenta o altă țară. Oamenii ar găti, s-ar îmbrăca și ar vorbi după tradițiile acelei culturi.

Au fost și idei despre familie și relații. Un elev a propus „Ziua amintirilor”, în care oamenii să se adune și să povestească la o ceașcă de ceai. Altul a vorbit despre „Ziua complimentelor”, în care fiecare spune ceva frumos celor din jur.

Creativitatea nu a lipsit. Unii tineri și-ar dori „Ziua lumii inverse”, în care copiii și adulții schimbă rolurile. Alții au propus „Ziua sincerității”, în care toată lumea spune adevărul timp de 24 de ore.

Elevii au venit și cu idei practice. „Ziua hobby-urilor” ar oferi timp pentru pasiuni. „Marea deconectare” ar încuraja renunțarea la telefoane și rețele sociale. De asemenea, „Ziua faptelor bune anonime” ar încuraja gesturile frumoase fără a aștepta recunoaștere.

Prin aceste răspunsuri, elevii au arătat că își doresc mai multă liniște, comunicare și timp pentru lucrurile care contează. Ziua Internațională a Creării Propriei Sărbători a devenit, astfel, un prilej de a asculta vocea tinerilor.