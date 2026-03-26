Primăria Soroca va elabora propriul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

În cadrul unei ședințe prezidată de viceprim-ministrul Vladimir Bolea și secretarul de stat în domeniul infrastructurii rutiere, Nicolai Mândra, au fost puse în discuție prevederile legii, necesitatea creării unui cadru legislativ unitar pentru reglementarea mobilității urbane, precum și responsabilitățile ce le revin APL-urilor de nivelul I în implementarea acesteia. La ședință a participat și primarul municipilui Soroca, Lilia Pilipețchi.

Astfel, după aprobarea actului normativ, primăriile orașelor vor avea obligația să elaboreze propriul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă. Acest document strategic va stabili viziunea pe termen mediu și lung a fiecărui oraș în materie de transport public, infrastructură pentru pietoni și bicicliști, parcări, reducerea emisiilor de carbon și digitalizarea serviciilor de mobilitate și, totodată, va constitui condiția de bază pentru accesarea investițiilor.

Proiectul de lege urmează să fie supus dezbaterii publice și, ulterior, examinat în ședința secretarilor de stat. Sugestiile și recomandările exprimate de primari vor fi integrate în procesul de definitivare a proiectului de lege.