ANSA a blocat la frontieră peste 13 tone de produse alimentare cu nivel periculos de acizi grași trans

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre depistarea la frontiera de stat a unor loturi de produse alimentare de import, care prezentau niveluri periculoase de acizi grași trans (trans izomer a acizilor nesaturați, alții decât acizii grași trans care se regăsesc în mod natural) și urmau să ajungă în Republica Moldova.

În urma acțiunilor de control desfășurate de inspectorii ANSA, s-au constatat niveluri de acizi grași trans care depășeau semnificativ limita legală, fiind, astfel, prevenită comercializarea pe piață a produselor neconforme precum:

1.Preparat pe bază de grăsimi vegetale (50%): 500 kg depistate cu 37.83 g/100g (limita legală este de max. 2g/100g);

2.Produs pe bază de grăsimi vegetale (50%): 350 kg depistate cu 36.81 g/100g (limita legală este de max. 2g/100g).;

3.Preparat cu adaos de grăsimi animale și vegetale: 12.000 kg cu un nivel de 2.97 g/100g(limita legală este de max. 2g/100g).;.

4.Preparat pe bază de grăsimi vegetale (45%): 350 kg depistate cu 36.51 g/100g(limita legală este de max. 2g/100g).

Toate loturile neconforme au fost interzise pe piața din Republica Moldova și returnate producătorului, conform legislației în vigoare.

ANSA reiterează! Acizii grași trans se reglementează conform cadrului normativ al Republicii Moldova la 2g / 100 g de grăsime, prin urmare depășirea limitei maxime admisibile a acizilor grași trans în produsele alimentare pot avea efecte negative asupra sănătății umane.

Ca urmare a acestor abateri, ANSA a decis instituirea unui regim de control intensificat pentru acest producător. Toate loturile viitoare de produse lactate și preparate cu adaos de grăsimi vegetale/animale provenite de la acesta vor fi supuse unor analize riguroase de laborator (prelevări de probe pentru determinarea acizilor grași trans și a grăsimilor străine).

ANSA va continua acțiunile de monitorizare și control la frontieră pentru a asigura respectarea normelor privind siguranța alimentelor și protejarea sănătății publice.