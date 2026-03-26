In memoriam: Andrei Porcescu. Astăzi ar fi împlinit 90 de ani…

Astăzi, 26 martie 2026, domnul Andrei Porcescu, pedagog de vocație și om al școlii, care și-a dedicat viața educației și formării generațiilor ar fi împlinit 90 de ani…

Prin muncă responsabilă, dăruire și verticalitate morală, a contribuit la dezvoltarea învățământului și la formarea caracterelor…Într-o perioadă a activității sale, a exercitat funcția de șef al Direcției raionale de învățământ, unde s-a remarcat prin profesionalism, echilibru și respect față de oameni. A fost nu doar un bun organizator, ci și un adevărat model pentru colegi și elevi.

Timpul nu a șters urmele lăsate de activitatea sa. Amintirea lui Andrei Porcescu rămâne vie prin faptele sale și prin cei care îi duc mai departe învățătura.

Recunoștință și respect etern. Amintirea sa va dainui peste timp.

Din partea foștilor colegi, Petru Moisei