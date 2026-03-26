In memoriam: Andrei Porcescu. Astăzi ar fi împlinit 90 de ani…

De către
OdN
-
0
55

  Astăzi, 26 martie 2026, domnul Andrei Porcescu, pedagog de vocație și om al școlii, care și-a dedicat viața educației și formării generațiilor ar fi împlinit 90 de ani…

Prin muncă responsabilă, dăruire și verticalitate morală, a contribuit la dezvoltarea învățământului și la formarea caracterelor…Într-o perioadă a activității sale, a exercitat funcția de șef al Direcției raionale de învățământ, unde s-a remarcat prin profesionalism, echilibru și respect față de oameni. A fost nu doar un bun organizator, ci și un adevărat model pentru colegi și elevi.

Timpul nu a șters urmele lăsate de activitatea sa. Amintirea lui Andrei Porcescu rămâne vie prin faptele sale și prin cei care îi duc mai departe învățătura.

Recunoștință și respect etern. Amintirea sa va dainui peste timp.

  Din partea foștilor colegi, Petru Moisei


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.