Băutura bat-o vina: O soroceancă a fost condamnată fiindcă și-a lovit cumnata și i-a provocat fracturi la picior

Un conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool s-a transformat într-un caz penal grav, după ce o femeie din raionul Soroca și-a lovit cumnata, provocându-i fracturi la picior. Instanța a condamnat-o la muncă neremunerată în folosul comunității, reținând că agresiunea a dus la vătămări corporale medii și a pus în pericol sănătatea victimei.

Potrivit materialelor examinate în instanță, incidentul s-a produs în seara zilei de 27 octombrie 2025, la domiciliul inculpatei. Cele două femei, împreună cu un bărbat, consumaseră băuturi alcoolice, după ce anterior munciseră în gospodăria unei consătence. La un moment dat, după ce au rămas singure, între ele a izbucnit un conflict verbal. În timp ce victima se afla pe pragul casei, încălțându-se, inculpata s-a apropiat din spate și a lovit-o cu piciorul. În urma loviturii, femeia a căzut, suferind leziuni grave la nivelul piciorului.

Expertiza medico-legală a stabilit că victima a suferit fracturi ale oaselor gambei drepte, leziuni produse prin acțiunea unui obiect contondent dur sau prin lovire de acesta. Traumatismele au provocat dereglarea sănătății pe o perioadă mai mare de 21 de zile, fiind încadrate juridic drept vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății.

În fața instanței, inculpata și-a recunoscut vina și a declarat că regretă cele întâmplate. Aceasta a explicat că a recurs la gestul violent după ce a suspectat victima că i-ar fi sustras o sumă mică de bani. Victima a confirmat circumstanțele agresiunii, menționând că, după incident, a fost transportată la spital, unde medicii au diagnosticat fractura. Ulterior, aceasta a declarat că nu are pretenții materiale sau morale față de inculpată și că s-a împăcat cu ea.

Probe suplimentare — declarații de martori, cercetarea la fața locului, documente medicale și rezultatele testării alcoolscopice — au confirmat consumul de alcool și circumstanțele producerii agresiunii. Instanța a reținut că fapta constituie violență în familie, acțiune intenționată comisă de un membru al familiei asupra altuia, soldată cu vătămări corporale medii.

La individualizarea pedepsei au fost luate în calcul gravitatea faptei, circumstanțele comiterii, dar și faptul că inculpata a recunoscut vina. Deși aceasta mai fusese condamnată anterior pentru fapte similare, antecedentele erau stinse. Instanța a considerat că izolarea de societate nu este necesară și că reeducarea poate fi realizată prin sancțiuni neprivative de libertate.

Prin hotărârea pronunțată, femeia a fost condamnată la 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, aceasta a fost obligată să achite cheltuieli judiciare în sumă de 640 de lei, iar măsura preventivă de a nu părăsi țara rămâne valabilă până la rămânerea definitivă a sentinței.