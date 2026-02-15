Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom

Durerile de cot pot avea la bază mai multe cauze, inclusiv: inflamație, afecțiuni cronice sau accidentări. Este important să se identifice factorul declanșator al acestor simptome pentru a le putea gestiona. Citește despre cauze ale durerilor de cot.

Durerile de la nivelul articulațiilor pot deveni foarte deranjante, mai ales dacă se mențin pe termen lung sau avansează. În aceste situații, ai nevoie de consultul medicului deoarece pot indica o problemă de sănătate, care necesită investigații.

Cauze ale durerilor de cot

Inflamația și încordarea țesuturilor moi, cum ar fi ligamentele și tendoanele, sunt cele mai frecvente cauze ale durerii de cot. Anumite afecțiuni medicale, leziunile și țesutul cicatricial pot provoca durere și rigiditate în articulația cotului, în mușchii și în țesuturile moi din jurul acesteia. Cauzele durerii în cot pot varia, de aceea dacă devin foarte supărătoare sau apar și alte simptome, se recomandă să ceri un consult medical. Medicul îți poate pune un diagnostic corect și poate asigura un tratament corespunzător.

Tendinită

Tendinita apare atunci când ai o leziune sau o inflamație la tendoane, țesuturile moi și fibroase care îți leagă mușchii de oase. Cel mai frecvent, tendinita se dezvoltă din cauza suprasolicitarii tendoanelor. Tipurile des întâlnite de tendinită includ cotul tenismenului și cotul jucătorului de golf, care pot fi cauze ale durerilor de cot.

Bursită

Bursita apare atunci când bursele se inflamează. Bursele sunt pungi de dimensiuni mici, pline cu lichid, care se află sub piele, la vârfurile coatelor. Bursita poate provoca: durere, umflare și rigiditate.

Leziuni

Leziunile pot determina dureri de cot pentru că includ ruperea unor țesuturi. În această categorie pot intra: fracturi, luxații, entorse sau rupturi ale tendonului. Leziunile au nevoie imediată de asistență medicală deoarece dacă le lași netratate pot cauza complicații.

Lupus

Lupusul este o afecțiune cronică autoimună care determină sistemul imunitar să atace în mod greșit țesuturile sănătoase. Lupusul se dezvoltă cel mai frecvent la nivelul mâinilor și picioarelor, dar poate afecta și coatele, fiind printre aceste cauze ale durerilor de cot.

Sindromul de tunel carpian

În sindromul de tunel carpian un nerv care trece prin încheietura mâinii este presat. Nervul presat provoacă unele probleme în încheietura mâinii și în articulația brațului. Acesta se poate manifesta și la nivelul articulației cotului.

Artrită

Artrita se caracterizează prin simptome de rigiditate, durere și umflare la nivelul articulațiilor. Tipurile de artrită care îți pot afecta articulația cotului includ: osteoartrită, artrită reumatoidă, artrită juvenilă, artrită psoriazică și gută.

Sindromul de tunel cubital

Dacă suferi de sindromul de tunel cubital, unul dintre nervii principali din braț, mai exact nervul cubital, este strâns pe măsură ce trece de-a lungul interiorului cotului printr-un țesut numit tunel cubital. Acest sindrom poate provoca senzație de arsură sau senzație de amorțeală în mâini, brațe și degete, fiind printre aceste cauze ale durerilor de cot.

De asemenea, poate fi util să înveți ce cauzează dureri de oase pentru că se pot localiza în aproprierea articulației cotului. Printre acestea se pot regăsi probleme de sănătate precum: deficiențe de minerale, perturbarea circulației sanguine la nivelul oaselor, răni, sarcină, infecții sau cancer.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

