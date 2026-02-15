Cauze ale durerilor în piept. De ce poate apărea acest simptom

Durerea în piept este un simptom care poate îngrijora o bună parte din populație deoarece de foarte multe ori se asociază cu infarctul. Însă, la baza acestui semn pot fi o serie de factori. Citește despre cauze ale durerilor în piept.

Este important ca atunci când te confrunți cu dureri în piept să analizezi dacă mai există și alte simptome, care se manifestă în același timp. Învățarea acestora poate fi utilă pentru a identifica motivul care îți provoacă acest tip de disconfort.

Cauze ale durerilor în piept

Durerile în piept pot fi determinate de o varietate de cauze, de aceea poate fi util să reții ce pot indica aceste semne. Chiar dacă poate părea îngrijorător, aceste simptome neplăcute pot fi determinate de unele afecțiuni și boli care nu pun neapărat viața în pericol, dar au nevoie de medicație.

De asemenea, dacă durerile în piept se mențin, se recomandă să ceri consultul medicului pentru a stabili cauza. În funcție de situație, îți poate indica investigații, poate stabili un diagnostic corect și-ți poate prescrie un tratament corespunzător.

Boli ale plămânilor

Problemele de sănătate ale plămânilor se asociază în general cu inflamație, probleme la nivelul arterelor care transportă sânge către plămâni sau infecții respiratorii. De regulă, dacă întâmpini dificultăți de respirație este indicat să te prezinți de urgență la medic.

Răni la nivelul mușchilor și oaselor

Ruperea, inflamarea sau lovirea mușchilor și a oaselor pot cauza dureri în piept. Aceasta se poate caracteriza printr-o senzație de disconfort și imposibilitatea de a respira în profunzime.

Tulburări gastrointestinale și digestive

Tulburările gastrointestinale și digestive precum refluxul gastric sau pancreatita se pot manifesta prin simptome, precum: arsuri la stomac, senzație de greață, vomă, durere sau disconfort. Aceste simptome se pot resimți în numeroase zone învecinate, fiind printre aceste cauze ale durerilor în piept.

Boli cardiace

Printre cele mai populare afecțiuni care pot determina dureri în piept se regăsesc bolile cardiace. De obicei, acestea vin însoțite de: modificări anormale ale ritmului cardiac, scurtarea respirației, stări de leșin, senzație de oboseală și durere care se răspândește spre alte zone ale corpului.

Atacuri de panică

Unele tulburări mintale pot provoca dureri în piept. Atacurile de panică se caracterizează prin stări bruște de frică puternică și anxietate împreună cu manifestări fizice. Atacurile de panică foarte intense pot avea manifestări foarte asemănătoare cu cele ale unui atac de cord. Acestea indică o tulburare de panică și se tratează în general prin psihoterapie, medicație sau o combinație între cele două.

Hernie hiatală

O hernie hiatală este împingerea stomacului în direcție ascendentă în piept, unde poate determina simptome. Din acest motiv, se regăsește printre aceste cauze ale durerilor în piept. Acest tip de hernie apare frecvent și poate să nu provoace niciun simptom. În unele cazuri poate fi nevoie de operație.

Zona Zoster

Dacă ai dureri în piept împreună cu o erupție cutanată dureroasă și vezicule pe piept sau pe spate, se poate să suferi de Zona Zoster, care este cauzată de virusul varicelei. Dacă nervii peretelui toracic sunt afectați, durerea poate deveni severă. Zona Zoster se poate vindeca de la sine. Doar medicul îți poate recomanda un tratament.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

SURSA: medicool.ro