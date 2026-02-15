Produsele agroalimentare autohtone sunt libere de restricțiile impuse de Franța

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță măsuri strategice pentru susținerea și facilitarea exporturilor de produse agroalimentare de origine vegetală către Republica Franceză.

În contextul noilor reglementări stricte, impuse de Guvernul francez și notificate prin Organizația Mondială a Comerțului (OMC), Republica Moldova demonstrează că este un partener comercial de încredere, pregătit să livreze produse de înaltă calitate, conforme cu exigențele europene.

Astfel, în contextul suspendării de Franța a importurile din țările non-UE, pentru produsele care conțin reziduuri de substanțe active precum glifosinat, mancozeb, thiophanate-methyl, carbendazim și benomyl, ANSA menționează că producătorii din Republica Moldova se află într-o poziție privilegiată. Substanțele menționate nu sunt admise spre utilizare pe teritoriul Republicii Moldova, fiind radiate din Registrul de Stat încă din anul 2023.

Această aliniere la normele UE este un avantaj competitiv pentru operatorii agroalimentari din Republica Moldova.

Pentru a garanta succesul exporturilor și a evita orice blocaj la frontieră, ANSA a emis Ordinul nr. 70 din 09.02.2026 cu privire la siguranța produselor alimentare de origine vegetală destinate exportului în Franța – un cadru clar și predictibil pentru operatorii care doresc să acceseze această piață.

Astfel, operatorii noștri vor avea posibilitate de a exporta produsele agroalimentare în Franța, în rezultatul unei investigații la un laborator acreditat ISO 17025, în vederea determinării reziduurilor de pesticide restricționate și a certificatului fitosanitar eliberat de Agenție.

În aceeași ordine de idei, informăm că IP Centru Național Sănătatea Animalelor Plantelor și Siguranța Alimentelor, instituția publică subordonată ANSA, prestează servicii de determinare a reziduurilor de pesticide pentru substanțele active notificate. Totodată cel mai accesibil laborator care ar putea efectua testarea substanțelor sus-menționate în scop de autocontrol este un laborator din Italia care are reprezentanță comercială în țara noastră.

Agenția rămâne un partener activ în procesul de diversificare a piețelor de desfacere și va oferi asistența necesară fiecărui exportator determinat să extindă lista produselor agroalimentare din Republica Moldova în Uniunea Europeană.

Notă: Ordinul nr.70 din 09.02.2026 cu privire la siguranța produselor alimentare de origine vegetală destinate exportului in Franța, a fost publicat în Monitorul oficial nr.80-83 și anume în partea a- III, sub numărul de ordine 114, pagina 72.