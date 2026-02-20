Valentina Iazinschi a câștigat titlul de Ambasador Digital la concursul „Profesorul – Ambasador Digital” / VIDEO

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului a anunțat rezultatele celei de-a cincea ediții a Concursului Național „Profesorul – Ambasador Digital”. Concursul promovează utilizarea tehnologiilor digitale și a abordării STEAM în școli.

Printre cei 10 profesori câștigători din toată țara se află și Valentina Iazinschi, învățătoare la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca. Ea predă la clasa întâi și a demonstrat că inovația poate începe chiar din primii ani de școală.

Valentina Iazinschi spune că ediția din acest an a fost diferită. „Spre deosebire de celelalte patru ediții anterioare la care au putut participa doar profesorii de la treapta gimnazială sau liceală, anul acesta concursul a fost deschis pentru toate cadrele didactice din Învățământul General, inclusiv Învățământ Primar, de aceea am decis să depun și eu un formular de înregistrare.”.

Pentru a participa, ea a pregătit un dosar complex. „Am depus un dosar care includea CV-ul, o scrisoare de motivare în care am prezentat și principalele realizări profesionale, inclusiv urmările din domeniul TIC și STEAM, un proiect didactic la lecție și un proiect de învățare bazat pe abordarea STEAM.”.

Cea mai mare provocare a fost proiectul de lungă durată. „Proiectul este de lungă durată, în cazul nostru a durat patru săptămâni, și toate activitățile din cadrul proiectului trebuiau incluse atât în cadrul lecțiilor din orar, cât și ca activități extrașcolare.”.

Tema proiectului a fost aleasă împreună cu elevii. „Pentru proiectul bazat pe abordarea STEM, noi am ales împreună cu elevii tema povestea bobului de grâu. Copiii au observat și analizat diferite boabe de cereale. Au plantat grâu și au urmărit cum încolțește și cum crește până ajunge spic. Au copt acasă, împreună cu părinții, produse de panificație. Au explorat drumul bobului de grâu, de la sămânță până la pâine.”.

Toate aceste activități au fost realizate cu ajutorul tehnologiilor moderne din liceu. Valentina Iazinschi a folosit ozoboți, panouri interactive, tablete, microscopuri digitale și drone. Ea subliniază că proiectul a fost posibil datorită sprijinului colegilor și al administrației.

Pentru munca depusă, învățătoarea a obținut titlul de Ambasador Digital și un premiu în valoare de 15.000 de lei. „Titlul de ambasador digital mă responsabilizează și mă motivează să continui să învăț, să împărtășesc bune practici cu colegii de breaslă. Premiul constă în diferite tehnici moderne, pe care le voi utiliza împreună cu elevii la clasă, astfel încât activitățile realizate să fie mult mai interactive și interesante.”.

Concursul s-a desfășurat în perioada ianuarie – martie 2026. Scopul programului este clar. Profesorii sunt încurajați să folosească tehnologia la clasă și să transforme lecțiile în experiențe practice, atractive și utile pentru elevi.