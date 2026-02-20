Cum văd bărbații dragostea? / VIDEO

Astăzi, la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” Soroca a avut loc activitatea tematică „Cum văd bărbații dragostea?”, organizată în preajma sărbătorilor de 23 și 24 februarie – Dragobetele. Evenimentul a reunit 28 de seniori care au demonstrat, prin propriile istorii, că iubirea nu ține cont de vârstă.

Într-o atmosferă caldă și prietenoasă, participanții au depănat amintiri din tinerețe, au vorbit despre prima scrisoare de dragoste, despre întâlnirile furate la poarta casei și despre emoțiile trăite într-o perioadă în care declarațiile nu se făceau pe rețele sociale, ci prin priviri și gesturi discrete. Activitatea s-a desfășurat în colaborare cu Organizația Veteranilor din raionul Soroca, partener constant al bibliotecii în promovarea valorilor morale, a respectului și a demnității.

Publicul a avut ocazia să o asculte pe Tamara Boboc-Coșciug, specialist superior în cadrul Secției Cultură și Turism Soroca, care prin interpretările sale a pus în lumină dragostea pentru familie, tradiție și neam. De asemenea, vocea caldă a interpretei Anișoara Spinei a adus primăvara în sufletele celor prezenți, prin cântece încărcate de sensibilitate și dor.