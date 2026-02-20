„Sfatul de vineri” – o serie de recomandări de la primăria municipiului Soroca

  Câtă energie credeți că se pierde zilnic, fără să ne dăm seama, chiar în propria gospodărie? Astăzi, primăria municipiului Soroca a dat  start seriei „Sfatul de vineri”, un set de recomandări simple și practice care vă pot ajuta să reduceți consumul de energie și să economisiți bani.
 
 De la gesturi mici, precum stingerea luminii când părăsiți o încăpere sau deconectarea aparatelor neutilizate, până la soluții mai eficiente, cum ar fi utilizarea becurilor LED, spălarea la temperaturi scăzute, gătitul cu capacul pus, instalarea ferestrelor cu geam termopan sau monitorizarea consumului cu un contor inteligent, toate aceste măsuri contribuie la o gospodărie mai eficientă și mai confortabilă. În fiecare vineri primăria va reveni cu idei ușor de aplicat, care vă pot ajuta să reduceți risipa de energie și să folosiți resursele mai responsabil.
  Seria „Sfatul de vineri” face parte din campania „Comunități eficiente – comunități reziliente”, realizată de PNUD în comunitățile partenere, în cadrul proiectului „Comunități reziliente prin abilitarea femeilor”, implementat cu sprijinul Suediei și Norvegiei. (SURSA: Serviciul de presă al primăriei Soroca)

