UWC Moldova a deschis aplicațiile pentru anul 2026, oferind tinerilor din întreaga țară șansa de a studia în cadrul unei rețele internaționale de școli renumite. Aplicațiile sunt disponibile în perioada 4 septembrie – 1 noiembrie 2025, ora 23:59 EET.

Programul UWC selectează elevi talentați care au implicare în comunitate, rezultate bune la școală și dorința de a învăța într-un mediu intercultural. Procesul de selecție include aplicația scrisă, eseuri și interviuri, menite să identifice candidații care pot beneficia cel mai mult de această experiență.

Cătălin Mușcinschi, un tânăr din Soroca, este un exemplu de succes al acestui program. El studiază la UWC Dilijan în Armenia, unde învață alături de elevi din întreaga lume. Cătălin a trecut printr-un proces de selecție riguros, care a inclus probe orale, interviuri în grup și interviuri individuale. Experiența sa evidențiază importanța diversității și a învățării interculturale.

Pentru a fi eligibil, trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

Să fii cetățean sau rezident permanent al Republicii Moldova.

Să ai vârsta între 16 și 18 ani până la 5 august 2024 .

până la . Să demonstrezi implicare în activități extracurriculare și servicii comunitare.

Să ai un interes real în educația interculturală și învățarea globală.

Tinerii interesați pot găsi mai în detaliat toate instrucțiunile de aplicare pe site-ul oficial UWC Moldova.

Tinerii din Soroca și din alte localități din Republica Moldova sunt încurajați să aplice și să profite de această oportunitate unică. Educația internațională deschide uși pentru viitor și le permite să devină lideri responsabili în comunitățile lor.