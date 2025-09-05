„Am dormit” sau „nu a venit microbuzul”: Profesorii de la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” povestesc despre scuzele elevilor / VIDEO

Odată cu începutul noului an școlar, pe lângă manuale și orare, revin și… scuzele elevilor pentru întârzierile la ore. La Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca, profesorii spun că de fiecare dată când un copil întârzie, motivele sunt diverse și uneori chiar amuzante.

Cadrele didactice explică fenomenul întârzierilor prin faptul că elevii încă nu s-au adaptat la noul ritm după vacanța de vară. „Vara copiii se trezesc mai târziu, iar acum organismul lor nu s-a obișnuit să vină la școală fix la o oră stabilită. Totuși, este important să-și formeze un ceas biologic corect, pentru ca dacă ora începe la 8:30, atunci la 8:30 să fie deja în clasă”, povestesc profesorii.

Printre cele mai des întâlnite scuze se numără: „nu mi-a sunat alarma”, „nu a venit microbuzul”, „am uitat să încui ușa”, „am fost la medic” sau, până la urmă, recunoașterea sinceră – „am dormit”. Uneori părinții anunță din timp că elevii se vor reține, dar de cele mai multe ori, copiii găsesc explicații pe moment.