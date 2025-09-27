Când un singur vot a schimbat istoria: exemple care arată puterea cetățeanului

Un singur vot poate părea nesemnificativ, dar istoria demonstrează că, uneori, tocmai acel vot a decis soarta unor națiuni, comunități sau chiar a lumii întregi. În timp ce mulți alegători ezită să meargă la urne, realitatea este că fiecare vot contează.

În 1800, alegerile prezidențiale din SUA s-au încheiat la egalitate între Thomas Jefferson și Aaron Burr. Rezultatul final a depins de voturile Congresului. Diferența de un singur vot în Camera Reprezentanților a făcut ca Jefferson să devină președinte, schimbând astfel direcția politică a țării.

În 1867, în statul american Oregon, s-a pus la vot ce limbă să fie predată în școli: germana sau engleza. Decizia a fost luată cu un singur vot în favoarea limbii engleze. Dacă acel vot ar fi lipsit, poate astăzi SUA ar fi avut o altă limbă oficială la nivel de stat.

În 1923, Parlamentul german a dezbătut aderarea la Liga Națiunilor. Rezultatul a fost extrem de strâns, iar diferența de un singur vot a permis Germaniei să adere, influențând direct cursul politicii internaționale din perioada interbelică.

Nici Republica Moldova nu este străină de situații în care câteva voturi au decis totul. La alegerile locale din ultimii ani, în mai multe sate primarul a fost ales la o diferență de 1–2 voturi. Într-un caz cunoscut, rezultatul a fost egal, iar câștigătorul a fost decis prin tragere la sorți, conform legii.

În turul doi al alegerilor prezidențiale din Austria, candidatul ecologist Alexander Van der Bellen l-a învins pe contracandidatul său de extremă dreaptă, Norbert Hofer, cu doar 31.000 de voturi diferență dintr-un total de peste 4,6 milioane. La nivel de localități, victoria s-a decis în multe secții la câteva zeci de voturi.

În mai multe circumscripții la alegerile federale din 2017, candidați la Bundestag au câștigat mandatul cu diferențe de sub 100 de voturi. Într-un caz notoriu din Saxonia, un deputat a obținut fotoliul cu doar o singură voce în plus, schimbând aritmetica parlamentară din land.

În România, mai multe comunități au văzut cum un primar a fost ales cu un singur vot diferență. În comuna Șuletea (Vaslui), la alegerile din 2012, primarul a câștigat cu un vot în plus față de contracandidat. Situația s-a repetat în 2020, în județul Timiș, unde un primar a obținut mandatul cu doar un vot diferență.

La alegerile municipale din Franța, în orașul Perpignan, un loc în consiliu a fost câștigat cu o singură voce diferență, ceea ce a schimbat echilibrul politic local.

Aceste episoade arată clar că participarea la vot nu este un gest simbolic, ci un drept care poate decide viitorul unei comunități. Atunci când oamenii aleg să nu voteze, își cedează practic vocea altora.

Istoria demonstrează că un singur vot poate schimba direcția unei națiuni sau soarta unei comunități locale. În ajunul alegerilor, fiecare alegător ar trebui să-și amintească aceste exemple. Indiferența unui singur cetățean poate fi la fel de decisivă precum alegerea altuia.