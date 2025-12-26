Un deținut din Soroca, condamnat la 23 de ani de închisoare pentru omor

Un deținut din Soroca a primit încă 18 ani de închisoare după ce a ucis cu cruzime un alt deținut. Judecătoria Soroca a pronunțat sentința miercuri, 24 decembrie.

Crima s-a produs în noaptea de 5 iunie, în Penitenciarul nr. 6 din Soroca. Potrivit anchetei, conflictul a pornit de la un loc de dormit. Cei doi deținuți s-au certat, iar situația a scăpat rapid de sub control.

Agresorul l-a lovit pe colegul de celulă în față. După ce acesta a căzut la podea, l-a lovit de mai multe ori cu piciorul în cap. Ulterior, l-a dus la veceu, l-a întins pe spate și a luat două cioburi dintr-un borcan spart. Cu acestea, l-a înjunghiat în gât.

Câteva ore mai târziu, angajații penitenciarului au găsit victima în stare gravă, în timpul apelului de dimineață. Un echipaj medical a transportat bărbatul la spital. După aproximativ 13 ore, acesta a murit.

În fața anchetatorilor, deținutul și-a recunoscut vina. El a declarat că victima a provocat conflictul, încercând să îi ia patul. A spus că regretă fapta și că este dispus să achite prejudiciul moral și material familiei victimei.

Nu era la prima crimă comisă de acest bărbat. În urmă cu patru ani, instanța l-a condamnat la 13 ani de închisoare pentru uciderea unui consătean. Prin cumul parțial de pedepse, judecătorii au stabilit o pedeapsă finală de 23 de ani de detenție.

Sentinţa poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord în decurs de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca (sediul Central).