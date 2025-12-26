Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, decorat cu distincție de stat

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit distincții de stat mai multor persoane care s-au remarcat prin muncă, integritate și implicare. Recunoașterea vine pentru contribuția lor la dezvoltarea societății și la promovarea valorilor naționale.

Printre cei distinși se află și Petre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din municipiul Soroca. Distincția confirmă munca sa constantă și rolul important pe care îl are în viața culturală a orașului. Prin activitatea sa, teatrul a devenit un spațiu activ pentru spectacole, educație culturală și promovarea artei.

În mesajul adresat laureaților, Maia Sandu le-a mulțumit pentru devotament și efort. Președinta a subliniat că fiecare contribuție contează și ajută la construirea unei societăți mai puternice.

Distincțiile de stat au fost acordate în baza decretelor semnate de șefa statului pe parcursul anului 2025.