A încercat să dea foc procuraturii, dar „tentativa” s-a soldat cu patru ani de închisoare și o amendă de 79.494,56 lei

Potrivit probelor administrate, în noaptea lui 14 septembrie 2020, aflându-se pe strada Gagarin din orașul Vulcănești, bărbatul a turnat lichid inflamabil peste două anvelope, pe care le-a poziționat pe pragul Procuraturii locale și, folosind chibrituri, le-a dat foc, provocând un incendiu. Scopul său infracțional de a incendia întreaga clădire nu a fost dus până la capăt din motivul declanșării sistemului de alarmă și intervenției prompte a pompierilor.

Instanța i-a stabilit bărbatului pedeapsa sub formă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani.

De asemenea, instanța a dispus încasarea prejudiciului material cauzat prin infracțiune în sumă de 179.494,56 lei, transmite procuratura.md