A încercat să dea foc procuraturii, dar „tentativa” s-a soldat cu patru ani de închisoare și o amendă de 79.494,56 lei

De către
OdN
-
0
102

 Potrivit probelor administrate, în noaptea lui 14 septembrie 2020, aflându-se pe strada Gagarin din orașul Vulcănești, bărbatul a turnat lichid inflamabil peste două anvelope, pe care le-a poziționat pe pragul Procuraturii locale și, folosind chibrituri, le-a dat foc, provocând un incendiu. Scopul său infracțional de a incendia întreaga clădire nu a fost dus până la capăt din motivul declanșării sistemului de alarmă și intervenției prompte a pompierilor.

Instanța i-a stabilit bărbatului pedeapsa sub formă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani.

De asemenea, instanța a dispus încasarea prejudiciului material cauzat prin infracțiune în sumă de 179.494,56 lei, transmite procuratura.md


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPetre Popa, directorul Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca, decorat cu distincție de stat
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.