Însoțitoarea patriarhului: de mai bine de 50 de ani, Kirill este însoțit de soția sa civilă secretă. Biserica ortodoxă interzice căsătoria monahilor

Mai bine de 50 de ani, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, numele mirean – Vladimir Gundeaev, este însoțit de o femeie care locuiește în apartamentul său și care, potrivit datelor serviciului de frontieră, călătorește împreună cu patriarhul în deplasările sale în străinătate. Propagandistul Vladimir Soloviov a numit-o verișoară de gradul al treilea a ierarhului, însă, după cum a constatat Agenția „Proekt”, acest lucru nu este adevărat. Femeia respectivă deține, de asemenea, o parte din bunurile sale. Cu alte cuvinte, ea îndeplinește toate funcțiile pe care, de regulă, le îndeplinesc soțiile civile. Aceste relații, interzise de canoanele ortodoxe, durează de mai multe decenii.

Într-o zi posomorâtă, dar caldă, de 5 februarie 2019, la Baku a aterizat un luxos Airbus A318-112 Elite, o aeronavă civilă de mari dimensiuni, adaptată pentru transportul pasagerilor VIP. Avioane din această clasă sunt folosite de funcționari înalți sau de persoane foarte bogate, însă atunci la bord nu se afla, cel puțin formal, nici una, nici cealaltă categorie. Pasagerul purta o rasă lungă neagră, simbol al renunțării la bunurile pământești. Chiar și în Azerbaidjan, unde religia predominantă este islamul, oricine l-ar fi întâlnit pe acest pasager neobișnuit l-ar fi recunoscut, fără îndoială, drept patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), Kirill, numele său laic fiind Vladimir Gundeaev. În urma lui Kirill, din avionul de afaceri a coborât o femeie… CITIȚI materialul integral pe zdg.md


