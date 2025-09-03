Trei moldoveni au murit într-un accident grav în România / VIDEO

O tragedie s-a produs în această dimineață pe drumul național DN 24C, între localitățile Românești și Dămideni, din județul Botoșani, România.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, o mașină de marca Volvo, înmatriculată în Republica Moldova, s-a izbit frontal de un microbuz de pasageri.

Din primele verificări ale poliției, șoferul mașinii, un bărbat moldovean de 48 de ani, ar fi pierdut controlul într-o curbă ușoară la dreapta și a intrat pe contrasens, unde a lovit microbuzul care circula regulamentar.

Impactul a fost devastator: toate cele trei persoane aflate în autoturism – șoferul și doi pasageri – au murit pe loc. Microbuzul, condus de un bărbat tot de 48 de ani, transporta pasageri în momentul coliziunii.

Având în vedere numărul mare de victime, la ora 07:44 autoritățile din România au activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvatori: o autospecială de stingere, una de descarcerare, patru ambulanțe SMURD (inclusiv cea de terapie intensivă mobilă), o autospecială de transport victime multiple, patru ambulanțe SAJ și un elicopter SMURD.

Pompierii au găsit patru persoane încarcerate în autoturism și trei în microbuz. Aceștia au acționat pentru scoaterea victimelor, care au fost preluate de echipajele medicale.

Trei dintre răniți erau în stop cardio-respirator, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, eforturile lor nu au avut rezultat, victimele fiind declarate decedate.

O altă persoană, conștientă, dar în stare critică, a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la un spital de specialitate din Iași. Alte 14 victime au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Botoșani, iar două au plecat de la fața locului cu mijloace proprii.

Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliția română continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului.