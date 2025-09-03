Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au discutat despre egalitate și acces la justiție / GALERIE FOTO

Astăzi, la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, elevii au participat la o activitate dedicată unor teme tot mai actuale pentru societatea în care trăim: egalitatea de gen și accesul la justiție.

Tinerii au aflat care sunt drepturile lor, ce mecanisme există pentru a le proteja și cum fiecare cetățean poate contribui la o comunitate mai echitabilă și mai respectuoasă. Nu a fost doar o lecție teoretică, ci și o experiență practică: elevii au lucrat în grupuri, au analizat situații reale și au venit cu soluții proprii.

Atmosfera a fost una deschisă, iar participanții au adresat multe întrebări, demonstrând interes pentru subiecte care îi privesc direct. În discuțiile lor, aceștia au evidențiat faptul că egalitatea de șanse și respectarea drepturilor fundamentale nu sunt doar concepte abstracte, ci realități care pot fi construite prin implicarea fiecăruia.

Profesorii și organizatorii spun că activitatea a avut un impact vizibil asupra tinerilor. Aceștia și-au consolidat cunoștințele despre drepturi și justiție, și-au exersat spiritul critic și au înțeles mai bine responsabilitatea de a participa activ la viața comunității.

Prin asemenea inițiative, elevii din Soroca sunt încurajați să devină mai informați, mai activi și să contribuie la schimbările de care societatea are nevoie, având la bază valori precum egalitatea, respectul și justiția.