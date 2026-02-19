Trei bărbați și o femeie au fost condamnați pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale

Datorită eforturilor depuse de procurorii anticorupție și de procurorii Procuraturii de Circumscripție Centru, în instanța de apel a fost posibilă condamnarea a patru persoane de diferite vârste (trei bărbați și o femeie) pentru sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale.

Inițial, prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 20 aprilie 2018, persoanele au fost achitate pentru infracțiunea de cauzare de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere. Totuși, una dintre persoane a fost condamnată pentru încălcarea legislației privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, iar alta – pentru luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor aparținând întreprinderilor, instituțiilor ori organizațiilor, cu liberarea de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru atragerea la răspundere penală.

Nefiind de acord cu sentința, acuzatorii de stat au declarat apel, solicitând condamnarea persoanelor și pentru infracțiunea de cauzare de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, informează procuratura.md.

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 17 mai 2019, apelul procurorului de caz a fost respins ca nefondat. Ulterior, prin decizia Curții Supreme de Justiție din 17 noiembrie 2020, a fost admis recursul procurorului de caz și dispusă rejudecarea cauzei la Curtea de Apel Centru.

Recent, prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Centru, a fost admis apelul procurorului, casată hotărârea primei instanțe și pronunțată o nouă hotărâre, prin care cele patru persoane au fost condamnate pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, cu liberarea de pedeapsă în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.

Una dintre persoane a fost recunoscută vinovată și pentru încălcarea legislației privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, fiind sancționată cu amendă în mărime de 47 000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de registrator al valorilor mobiliare pe un termen de 2 ani.

Instanța a dispus încasarea în beneficiul părților vătămate a prejudiciilor materiale și morale în sumă de aproximativ 2 milioane de lei. Alte acțiuni civile urmează a fi examinate în ordinea procedurii civile.

Au fost menținute sechestrele aplicate asupra conturilor bancare, mijloacelor bănești, precum și asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.

Potrivit probatoriului administrat, faptele au fost comise în perioada 2010–2013. Doi frați, în complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, în scopul dobândirii controlului asupra unei bănci comerciale, prin înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, având la bază documente false, precum și prin tranzacționarea acțiunilor sustrase către companii nerezidente, au obținut un pachet de acțiuni al băncii, deținut de 73 de întreprinderi autohtone și persoane fizice, a cărui valoare depășește 28 milioane de lei

Decizia instanței de apel este definitivă și executorie, însă poate fi contestată cu recurs ordinar la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Hotărârea consolidează eforturile organelor de drept în combaterea infracțiunilor din domeniul bancar și transmite un mesaj clar că orice persoană care încalcă legea va fi trasă la răspundere penală.