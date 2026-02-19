Poliția recomandă: NU alimentați dezinformarea și crearea panicii în rândul cetățenilor

În contextul mesajelor care circulă pe rețelele de socializare și în grupurile cetățenilor, potrivit cărora unele persoane ar veni la domicilii, ar pretinde că sunt angajați ai ministerului Afacerilor Interne și ar solicita date personale, iar ulterior comit ilegalități.

Poliția precizează că până în acest moment nu au fost raportate astfel de cazuri.

Vă recomandăm să sesizați Poliția dacă știți despre un asemenea caz; să vă informați doar din surse oficiale; să nu distribuiți informații neverificate, pentru că doar alimentați dezinformarea și crearea panicii în rândul cetățenilor.

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

