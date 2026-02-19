Irina Rimes pleacă în Statele Unite! Fanii au reacționat imediat: „Irina dragă, vin să te văd și să te aud în New York

Irina Rimes, îndrăgita cântăreață și antrenoare de la Vocea României a făcut un anunț care a atras imediat atenția fanilor. Vedeta și-a împărtășit planurile pe rețelele sociale, iar urmăritorii săi au reacționat imediat în comentarii, informează protv.ro

Artista a anunțat pe pagina de socializare că se pregătește de un turneu prin SUA. Toată luna mai, cântăreața va fi ocupată cu spectacole în cele 6 orașe mari pe care le-a enumerat: Miami, Chicago, New York, Seattle, Sacramento, Los Angeles.

„După o pauză de peste 2 ani, e oficial — US TOUR 2026 începe! Irina Rimes revine pe scenele din America cu un show plin de emoție, hituri iubite și momente care se cântă din suflet”, este mesajul postat pe Instagram.

Anunțul i-a lăsat făcut pe fani să reacționeze imediat în secțiunea de comentarii:

„Irina dragă, vin să te văd și să te aud în New York”;

„În sfârșit. Voi fi neapărat la Miami”;

„Irina, te așteptăm la Los Angeles”.