Irina Rimes pleacă în Statele Unite! Fanii au reacționat imediat: „Irina dragă, vin să te văd și să te aud în New York

De către
OdN
-
0
96

Irina Rimes, îndrăgita cântăreață și antrenoare de la Vocea României a făcut un anunț care a atras imediat atenția fanilor. Vedeta și-a împărtășit planurile pe rețelele sociale, iar urmăritorii săi au reacționat imediat în comentarii, informează protv.ro

Artista a anunțat pe pagina de socializare că se pregătește de un turneu prin SUA. Toată luna mai, cântăreața va fi ocupată cu spectacole în cele 6 orașe mari pe care le-a enumerat: Miami, Chicago, New York, Seattle, Sacramento, Los Angeles.

„După o pauză de peste 2 ani, e oficial — US TOUR 2026 începe! Irina Rimes revine pe scenele din America cu un show plin de emoție, hituri iubite și momente care se cântă din suflet”, este mesajul postat pe Instagram.

Anunțul i-a lăsat făcut pe fani să reacționeze imediat în secțiunea de comentarii:

„Irina dragă, vin să te văd și să te aud în New York”;

„În sfârșit. Voi fi neapărat la Miami”;

„Irina, te așteptăm la Los Angeles”.

 

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentO veste bună! Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate
Articolul următorPoliția recomandă: NU alimentați dezinformarea și crearea panicii în rândul cetățenilor
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.