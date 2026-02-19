O veste bună! Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că, în prezent, nu există argumente care să justifice majorarea prețului pentru curent, chiar dacă operatorii Premier Energy și RED-Nord au depus cereri în acest sens la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Acum mingea este în terenul ANRE, or, ajustarea tarifelor ține de obligația și activitatea Agenției.

Vă reamintim că, Red-Nord, care deservește consumatorii din raioanele de nord ale Republicii Moldova a solicitat, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, să fie majorat cu 32 de bani. În prezent, consumatorii din nord achită patru lei pentru un pentru un kWh..