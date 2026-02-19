Țările din Uniunea Europeană ale căror premieri îi fac cu ochiul lui Putin, au o problemă cât casa

Ungaria și Slovacia, țările din UE ale căror premieri îi fac cu ochiul lui Putin, au o problemă cât casa. Nu mai pot să primească petrol de la ruși pentru că Ucraina, așa cum este normal, nu permite tranzitul petrolului rusesc pe oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina.

Au încercat să rezolve această problemă solicitând Croației să permită transportul de petrol rusesc de la terminalul maritim Omisalj, prin oleoductul Adria care trece prin Croația.

Ce credeți că le-a răspuns Croația? Un NU categoric pentru petrolul rusesc. Ministrul croat al economiei, Ante Susnjar, a motivat decizia astfel: „ un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele țări, dar contribuie la finanțarea războiului și la atacurile împotriva poporului ucrainean. Este timpul să stopăm această speculație de război.”

Odată cu refuzul clar de a permite transportul țițeiului de proveniență rusă, Croația a precizat că este dispusă să permită utilizarea oleoductului Adria pentru aprovizionarea cu petrol a Ungariei și Slovaciei, dar din alte surse decât din Rusia.

Această decizie a Croației este cu atât mai importantă cu cât, practic, nu mai permite Ungariei și Slovaciei să beneficieze de „retribuția” primită de la ruși, sub formă de petrol ieftin, pentru atitudinile proruse și boicotarea deciziilor la nivel european de înăsprire a sancțiunilor contra Rusiei și de susținere financiară a Ucrainei. Bravo, Croația!

SURSA: Ludovic ORBAN, Facebook