Tras de păr și îmbrâncit pe scări. Preotul care s-a lepădat de Mitropolia Moldovei, scos cu forța din biserică / Video

Scandalul în jurul bisericii din satul Grinăuți, raionul Râșcani, a degenerat într-o încăierare corp la corp la ușa lăcașului. Preotul Constantin Turtureanu, care a decis să treacă la Mitropolia Basarabiei, a fost scos cu forța din biserică. Soția sa a postat imagini din care se vede cum parohul este tras de păr și împins pe scări. Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, o tendință îngrijorătoare de prigoană a preoților din localitățile Republicii Moldova, care vor să treacă de la Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei. Cei care și-au declarat desprinderea sunt nevoiți, la propriu, să slujească în stradă, așa cum, odată cu caterisirea, sunt scoși din biserici și diabolizați. În același timp, reprezentanții Mitropoliei Moldovei declară că subiectul este unul tratat cu subiectivism de mass-media, iar reprezentanții Ministerului Culturii nu exclud că unele contracte încheiate cu Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove ar putea fi renegociate de la zero, cu participare mai largă, scrie anticoruptie.md

Avocatul Iulian Rusanovschi, care reprezintă în instanță interesele Mitropoliei Basarabiei în mai multe procese, a comentat incidentul de la Grinăuți ca fiind unul orchestrat.

„Trădare maxima la parohia Grinauti. Mitropolia Moldovei împreuna cu polițiștii de la inspectoratul de poliție Rascani, cu acordul și indicația Comisarului Boris Agachi, au spart usa Bisericii și au taiat cu flexul poarta și lacătul de la intrare, pentru a face loc ilegal preoților supuși Moscovei. Asta in condițiile in care există litigiu de judecată civil și preotul din cadrul Mitropoliei Basarabiei a cerut rectificarea înscrisurilor cadastrale, iar comisarul raionului Rascani a aplicat anterior sigiliu pe usa bisericii din motivul evitării conflictelor civile si a abuzurilor. Trădarea și supunerea oarba fata de interesele străine s-a cuibărit in oficiile inspectoratului de poliție Rascani. Dl comisar Boris Agachi refuza sa răspundă la apelurile telefonice, Echipajul 112 nu a intervenit deja de peste 40 de minute. Cerem doamnei ministru Daniela Misail-Nichitin ( Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova) sa intervină imediat pentru restabilirea ordinii constituționale la Grinauti, și pentru deschiderea unor anchete de serviciu. Este grav ca echipajul 112 sa nu intervină de atita timp, iar polițiștii sa taie poarta și usa bisericii la cererea ilegală a preoților supuși Moscovei. Oare aceasta sa fie fața adevărat a independentei și suveranității R. Moldova?”, a scris Rusanovschi.

În 2023, Mitropolia Basarabiei a făcut o declarație fără precedent, menționând că „Mitropolia Chișinăului, structura de ocupație bisericească a Patriarhiei Moscovei, continuă să dezinformeze opinia publică, falsificând adevărul, distorsionând realitatea și prezentând trunchiat sau tendențios aspecte istorice sau canoane ale Bisericii”. Este reacția prin care Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, își exprimă dezacordul față de comunicatul emis de Mitropolia Moldovei, în care a fost învinuită că ar „corupe clerul și creștinii din Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove” și ar „încălca flagrant Dreptul Canonic al Bisericii Ortodoxe”.

Mitropolia Basarabiei dă asigurări că îi „primește și îi va primi în comuniune pe toți preoții și diaconii români din Republica Moldova și Ucraina care părăsesc jurisdicția Patriarhiei Moscovei, având ca temei un șir de canoane ortodoxe care permit clericilor să se separe de o ierarhie abuzivă și asupritoare, imorală, coruptă și simonistă, care propagă erezia războiului și omuciderii, cum se vede astăzi în cazul războiului nedrept din Ucraina”.