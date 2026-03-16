Tinerii jurnaliști din Soroca au obținut locul II la un concurs național de jurnalism / VIDEO

Echipa de tineri jurnaliști din Soroca a obținut un rezultat important la un concurs organizat de Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, dedicat dezvoltării jurnalismului comunitar în rândul elevilor.

În cadrul competiției au participat tineri din mai multe localități ale Republicii Moldova. Reportajul realizat de echipa din Soroca, intitulat „Luptele greco-romane – un domeniu care ocupă un loc important în viața copiilor din Soroca”, a obținut locul al II-lea.

Materialul a fost realizat de elevii Roberta Țenti, Nicoleta Pînzari și Ștefan Gațcan. Ei sunt membri ai cercului de jurnalism „Tânărul Jurnalist” de la Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților „Speranța” din Soroca. Activitatea lor este coordonată de profesoara Mariana Gîsca.

Reportajul prezintă rolul important pe care îl au luptele greco-romane în viața copiilor din Soroca. Elevii au arătat că acest sport îi ajută pe copii să devină mai disciplinați, mai rezistenți și mai responsabili. De asemenea, sportul contribuie la un stil de viață activ și sănătos.

Pentru realizarea materialului, echipa a vizitat Școala Sportivă Orășenească pentru Copii și Juniori Soroca, unde au discutat cu antrenorul Serghei Timco. Acesta le-a vorbit despre importanța sportului în educația copiilor și despre rolul pe care îl are activitatea fizică în formarea caracterului.

Concursul organizat de ARTICO a avut ca scop implicarea tinerilor în jurnalismul comunitar și dezvoltarea competențelor media și digitale. La finalul competiției, juriul a desemnat câștigătorii.

Locul I a fost obținut de reportajul „Drochia în Mișcare: energia care unește Generația Pixel”, realizat de elevele Alexandra Melniciuc și Andreea-Maria Ghișușcă de la IPLT „Mihai Eminescu” Drochia.

Locul II a revenit echipei din Soroca, iar locul III a fost obținut de elevii de la IPLT „Meșterul Manole” Sălcuța din raionul Căușeni.

Câștigătorii au primit diplome și premii, iar toți participanții și mentorii au primit certificate de participare.

Roberta Țenti, una dintre autoarele reportajului, spune că experiența a fost una plină de emoții: „Participarea la concurs a fost pentru mine o experiență foarte frumoasă. Când am aflat că am obținut locul II, am fost foarte bucuroasă. Am simțit că munca pe care o fac la cercul de jurnalism nu este în zadar. Acest rezultat mă motivează să continui și să învăț mai mult.”.

Și Nicoleta Pînzari spune că s-a bucurat mult de acest rezultat: „Nu am avut prea multe emoții, dar când am aflat că am câștigat m-am bucurat foarte mult. Sunt recunoscătoare doamnei profesoare Mariana Gîsca pentru că ne-a îndrumat și ne-a încurajat.”.

Mentorul echipei, profesoara Mariana Gîsca, spune că succesul elevilor arată că tinerii din Soroca au idei bune și dorință de a învăța. „Participarea la acest concurs este o dovadă a creativității și implicării voastre. Sunt mândră de voi pentru modul în care ați reușit să transmiteți un mesaj important și să folosiți tehnologia pentru a comunica idei valoroase”, a spus profesoara.

Rezultatul obținut la acest concurs arată că tinerii din Soroca sunt interesați de jurnalism și pot promova prin materialele lor activitățile importante din comunitate.