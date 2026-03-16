O familie din satul Șuri a rămas fără casă, în urma unui incendiu devastator.

  Familia Bodeasă din satul Șuri, raionul Drochia, a rămas fără locuință în urma unui incendiu devastator. Potrivit unui apel public lansat online, casa familiei a fost mistuită de flăcări, iar apropiații îndeamnă oamenii să se mobilizeze pentru a le oferi sprijin în aceste momente grele.

Cei care au făcut public cazul spun că orice ajutor contează și poate contribui la depășirea situației dificile în care s-a pomenit familia, transmite stiri.md

Pentru persoanele care doresc să ofere sprijin financiar, au fost făcute publice datele bancare ale beneficiarei:

  • Beneficiar: Bodeasă Alina;
  • IDNP: 0991409329161;
  • IBAN: MD49EN225900010024515845;
  • Număr card: 4090360016552755;
  • Tip card: Visa;
  • Banca beneficiarului: BC „Energbank” SA;
  • BIC/SWIFT: ENEGMD22;
  • Valuta contului: MDL;
  • Număr cont (scurt): 225900010024515.

Articolul precedentTinerii jurnaliști din Soroca au obținut locul II la un concurs național de jurnalism / VIDEO
Articolul următorPoluare pe Nistru: cantitatea de petrol ar putea depăși estimarea inițială de 1,5 tone
