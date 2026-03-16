O familie din satul Șuri a rămas fără casă, în urma unui incendiu devastator.

Familia Bodeasă din satul Șuri, raionul Drochia, a rămas fără locuință în urma unui incendiu devastator. Potrivit unui apel public lansat online, casa familiei a fost mistuită de flăcări, iar apropiații îndeamnă oamenii să se mobilizeze pentru a le oferi sprijin în aceste momente grele.
Cei care au făcut public cazul spun că orice ajutor contează și poate contribui la depășirea situației dificile în care s-a pomenit familia, transmite stiri.md
Pentru persoanele care doresc să ofere sprijin financiar, au fost făcute publice datele bancare ale beneficiarei:
- Beneficiar: Bodeasă Alina;
- IDNP: 0991409329161;
- IBAN: MD49EN225900010024515845;
- Număr card: 4090360016552755;
- Tip card: Visa;
- Banca beneficiarului: BC „Energbank” SA;
- BIC/SWIFT: ENEGMD22;
- Valuta contului: MDL;
- Număr cont (scurt): 225900010024515.
Foto simbol